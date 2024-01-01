100 украинских гривен в канадские доллары
Сконвертируйте UAH в CAD по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса UAH к CAD
1 UAH = 0,03390 CAD
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 UAH в CAD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0340
|0,0340
|Низкий
|0,0336
|0,0326
|В среднем
|0,0338
|0,0333
|Изменение
|0.97%
|1.25%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 UAH к CAD
За последние 30 дней максимальный курс UAH к CAD составил 0,0340, а минимальный — 0,0336. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0338. Изменение курса UAH к CAD в процентном соотношении составило 0.97.
За последние 90 дней максимальный курс UAH к CAD составил 0,0340, а минимальный — 0,0326. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0333. Изменение курса UAH к CAD в процентном соотношении составило 1.25.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в канадские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и CAD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в CAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Канадский доллар / Украинская гривна
|1 CAD
|29,50270 UAH
|5 CAD
|147,51350 UAH
|10 CAD
|295,02700 UAH
|20 CAD
|590,05400 UAH
|50 CAD
|1 475,13500 UAH
|100 CAD
|2 950,27000 UAH
|250 CAD
|7 375,67500 UAH
|500 CAD
|14 751,35000 UAH
|1000 CAD
|29 502,70000 UAH
|2000 CAD
|59 005,40000 UAH
|5000 CAD
|147 513,50000 UAH
|10000 CAD
|295 027,00000 UAH