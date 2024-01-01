5 000 танзанийских шиллингов в тайские баты

Сконвертируйте TZS в THB по реальному обменному курсу

tzs1,000 TZS = ฿0,01287 THB

Среднерыночный курс в 01:20
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса TZS к THB

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

THB
1 TZS в THBПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01290,0130
Низкий0,01220,0119
В среднем0,01240,0124
Изменение5.68%-0.70%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 TZS к THB

За последние 30 дней максимальный курс TZS к THB составил 0,0129, а минимальный — 0,0122. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0124. Изменение курса TZS к THB в процентном соотношении составило 5.68.

За последние 90 дней максимальный курс TZS к THB составил 0,0130, а минимальный — 0,0119. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0124. Изменение курса TZS к THB в процентном соотношении составило -0.70.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график TZS к THB

Популярные валюты

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11,3271,3911,5170,77417,62484,3780,933
1 SGD0,75411,0491,1430,58413,28563,6070,703
1 CAD0,7190,95311,090,55612,66860,6490,67
1 AUD0,6590,8750,91710,5111,61955,630,615

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из танзанийских шиллингов в тайские баты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TZS из выпадающего списка для исходной валюты и THB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TZS в THB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для танзанийских шиллингов

TZS в USD

TZS в SGD

TZS в CAD

TZS в AUD

TZS в GBP

TZS в ZAR

TZS в INR

TZS в EUR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Тайский бат
1 TZS0,01287 THB
5 TZS0,06435 THB
10 TZS0,12869 THB
20 TZS0,25738 THB
50 TZS0,64346 THB
100 TZS1,28692 THB
250 TZS3,21730 THB
500 TZS6,43460 THB
1000 TZS12,86920 THB
2000 TZS25,73840 THB
5000 TZS64,34600 THB
10000 TZS128,69200 THB
Обменные курсы Тайский бат / Танзанийский шиллинг
1 THB77,70500 TZS
5 THB388,52500 TZS
10 THB777,05000 TZS
20 THB1 554,10000 TZS
50 THB3 885,25000 TZS
100 THB7 770,50000 TZS
250 THB19 426,25000 TZS
500 THB38 852,50000 TZS
1000 THB77 705,00000 TZS
2000 THB155 410,00000 TZS
5000 THB388 525,00000 TZS
10000 THB777 050,00000 TZS