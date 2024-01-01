1 новый тайваньский доллар в хорватские куны

Сконвертируйте TWD в HRK по реальному обменному курсу

NT$1,000 TWD = kn0,2186 HRK

Среднерыночный курс в 07:59
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1 января 2023 года Хорватия ввела евро, которое заменило в качестве действующей валюты хорватскую куну (HRK).
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График изменения обменного курса TWD к HRK

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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HRK
1 TWD в HRKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,22000,2222
Низкий0,21770,2163
В среднем0,21890,2192
Изменение0.16%1.05%
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Соотношение 1 TWD к HRK

За последние 30 дней максимальный курс TWD к HRK составил 0,2200, а минимальный — 0,2177. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2189. Изменение курса TWD к HRK в процентном соотношении составило 0.16.

За последние 90 дней максимальный курс TWD к HRK составил 0,2222, а минимальный — 0,2163. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2192. Изменение курса TWD к HRK в процентном соотношении составило 1.05.

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Популярные валюты

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11,3260,7741,391,5197,775152,6750,933
1 SGD0,75410,5841,0481,1465,862115,1220,704
1 GBP1,2911,71311,7951,96210,04197,1721,205
1 CAD0,7190,9540,55711,0935,592109,8220,671

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Как произвести расчет конвертации из новых тайваньских долларов в хорватские куны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TWD из выпадающего списка для исходной валюты и HRK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

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Самые популярные валютные маршруты для новый тайваньский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Хорватская куна
1 TWD0,21859 HRK
5 TWD1,09293 HRK
10 TWD2,18585 HRK
20 TWD4,37170 HRK
50 TWD10,92925 HRK
100 TWD21,85850 HRK
250 TWD54,64625 HRK
500 TWD109,29250 HRK
1000 TWD218,58500 HRK
2000 TWD437,17000 HRK
5000 TWD1 092,92500 HRK
10000 TWD2 185,85000 HRK
Обменные курсы Хорватская куна / Новый тайваньский доллар
1 HRK4,57488 TWD
5 HRK22,87440 TWD
10 HRK45,74880 TWD
20 HRK91,49760 TWD
50 HRK228,74400 TWD
100 HRK457,48800 TWD
250 HRK1 143,72000 TWD
500 HRK2 287,44000 TWD
1000 HRK4 574,88000 TWD
2000 HRK9 149,76000 TWD
5000 HRK22 874,40000 TWD
10000 HRK45 748,80000 TWD