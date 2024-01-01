1 тысяча тонганских паанг в канадские доллары

Сконвертируйте TOP в CAD по реальному обменному курсу

1 000 top
594,88 cad

T$1,000 TOP = C$0,5949 CAD

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 TOP в CADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,59490,5954
Низкий0,57810,5722
В среднем0,58660,5851
Изменить0.22%3.81%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 TOP к CAD

За последние 30 дней максимальный курс TOP к CAD составил 0,5949, а минимальный — 0,5781. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5866. Изменение курса TOP к CAD в процентном соотношении составило 0.22.

За последние 90 дней максимальный курс TOP к CAD составил 0,5954, а минимальный — 0,5722. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5851. Изменение курса TOP к CAD в процентном соотношении составило 3.81.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из тонганских паанг в канадские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TOP из выпадающего списка для исходной валюты и CAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TOP в CAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для тонганских паанг

TOP в USD

TOP в EUR

TOP в GBP

TOP в INR

TOP в JPY

TOP в RUB

TOP в AUD

TOP в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Тонганская паанга / Канадский доллар
1 TOP0,59488 CAD
5 TOP2,97439 CAD
10 TOP5,94878 CAD
20 TOP11,89756 CAD
50 TOP29,74390 CAD
100 TOP59,48780 CAD
250 TOP148,71950 CAD
500 TOP297,43900 CAD
1000 TOP594,87800 CAD
2000 TOP1 189,75600 CAD
5000 TOP2 974,39000 CAD
10000 TOP5 948,78000 CAD
Обменные курсы Канадский доллар / Тонганская паанга
1 CAD1,68102 TOP
5 CAD8,40510 TOP
10 CAD16,81020 TOP
20 CAD33,62040 TOP
50 CAD84,05100 TOP
100 CAD168,10200 TOP
250 CAD420,25500 TOP
500 CAD840,51000 TOP
1000 CAD1 681,02000 TOP
2000 CAD3 362,04000 TOP
5000 CAD8 405,10000 TOP
10000 CAD16 810,20000 TOP