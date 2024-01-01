10 тунисских динаров в украинские гривны

Сконвертируйте TND в UAH по реальному обменному курсу

10 tnd
132,78 uah

DT1,000 TND = ₴13,28 UAH

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TND в UAHПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий13,297413,2974
Низкий12,788312,4894
В среднем12,973112,7994
Изменить3.50%5.90%
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Соотношение 1 TND к UAH

За последние 30 дней максимальный курс TND к UAH составил 13,2974, а минимальный — 12,7883. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 12,9731. Изменение курса TND к UAH в процентном соотношении составило 3.50.

За последние 90 дней максимальный курс TND к UAH составил 13,2974, а минимальный — 12,4894. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 12,7994. Изменение курса TND к UAH в процентном соотношении составило 5.90.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из тунисских динаров в украинские гривны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TND из выпадающего списка для исходной валюты и UAH из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TND в UAH, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для тунисских динаров

TND в USD

TND в EUR

TND в GBP

TND в INR

TND в JPY

TND в RUB

TND в AUD

TND в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Тунисский динар / Украинская гривна
1 TND13,27750 UAH
5 TND66,38750 UAH
10 TND132,77500 UAH
20 TND265,55000 UAH
50 TND663,87500 UAH
100 TND1 327,75000 UAH
250 TND3 319,37500 UAH
500 TND6 638,75000 UAH
1000 TND13 277,50000 UAH
2000 TND26 555,00000 UAH
5000 TND66 387,50000 UAH
10000 TND132 775,00000 UAH
Обменные курсы Украинская гривна / Тунисский динар
1 UAH0,07532 TND
5 UAH0,37658 TND
10 UAH0,75315 TND
20 UAH1,50631 TND
50 UAH3,76577 TND
100 UAH7,53155 TND
250 UAH18,82888 TND
500 UAH37,65775 TND
1000 UAH75,31550 TND
2000 UAH150,63100 TND
5000 UAH376,57750 TND
10000 UAH753,15500 TND