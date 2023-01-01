Тунисские динары в тайские баты

Сконвертируйте TND в THB по реальному обменному курсу

1000 tnd
11423 thb

1.00000 TND = 11.42300 THB

Среднерыночный курс в 9:30 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса TND к THB

1 мин. назад 1 TND → 0 THB
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86041.0732589.02171.455111.673810.9578518.5206
1GBP1.1622511.24735103.4631.691161.945341.1132621.525
1USD0.931750.8017182.94591.35581.559580.8924517.2566
1INR0.01123320.009665330.012056110.01634560.01880230.01075940.208046

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из тунисских динаров в тайские баты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TND из выпадающего списка для исходной валюты и THB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TND в THB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for тунисский динар

TND в USD

TND в EUR

TND в GBP

TND в INR

TND в JPY

TND в RUB

TND в AUD

TND в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Тунисский динар / Тайский бат
1 TND11.42300 THB
5 TND57.11500 THB
10 TND114.23000 THB
20 TND228.46000 THB
50 TND571.15000 THB
100 TND1142.30000 THB
250 TND2855.75000 THB
500 TND5711.50000 THB
1000 TND11423.00000 THB
2000 TND22846.00000 THB
5000 TND57115.00000 THB
10000 TND114230.00000 THB
Обменные курсы Тайский бат / Тунисский динар
1 THB0.08754 TND
5 THB0.43771 TND
10 THB0.87543 TND
20 THB1.75086 TND
50 THB4.37715 TND
100 THB8.75430 TND
250 THB21.88575 TND
500 THB43.77150 TND
1000 THB87.54300 TND
2000 THB175.08600 TND
5000 THB437.71500 TND
10000 THB875.43000 TND