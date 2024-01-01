1 тысяча тунисских динаров в ямайские доллары
Сконвертируйте TND в JMD по реальному обменному курсу
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|1 TND в JMD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|50,4613
|50,4613
|Низкий
|49,4848
|49,3150
|В среднем
|49,9460
|49,8365
|Изменить
|1.60%
|1.97%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 TND к JMD
За последние 30 дней максимальный курс TND к JMD составил 50,4613, а минимальный — 49,4848. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 49,9460. Изменение курса TND к JMD в процентном соотношении составило 1.60.
За последние 90 дней максимальный курс TND к JMD составил 50,4613, а минимальный — 49,3150. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 49,8365. Изменение курса TND к JMD в процентном соотношении составило 1.97.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из тунисских динаров в ямайские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите TND из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TND в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Тунисский динар / Ямайский доллар
|1 TND
|50,33870 JMD
|5 TND
|251,69350 JMD
|10 TND
|503,38700 JMD
|20 TND
|1 006,77400 JMD
|50 TND
|2 516,93500 JMD
|100 TND
|5 033,87000 JMD
|250 TND
|12 584,67500 JMD
|500 TND
|25 169,35000 JMD
|1000 TND
|50 338,70000 JMD
|2000 TND
|100 677,40000 JMD
|5000 TND
|251 693,50000 JMD
|10000 TND
|503 387,00000 JMD