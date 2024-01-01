100 тунисских динаров в фиджийские доллары

Сконвертируйте TND в FJD по реальному обменному курсу

100 tnd
72,41 fjd

DT1,000 TND = FJ$0,7241 FJD

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 TND в FJDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,72810,7294
Низкий0,71290,7129
В среднем0,72090,7227
Изменить0.98%-0.27%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 TND к FJD

За последние 30 дней максимальный курс TND к FJD составил 0,7281, а минимальный — 0,7129. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,7209. Изменение курса TND к FJD в процентном соотношении составило 0.98.

За последние 90 дней максимальный курс TND к FJD составил 0,7294, а минимальный — 0,7129. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,7227. Изменение курса TND к FJD в процентном соотношении составило -0.27.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из тунисских динаров в фиджийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TND из выпадающего списка для исходной валюты и FJD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TND в FJD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для тунисских динаров

TND в USD

TND в EUR

TND в GBP

TND в INR

TND в JPY

TND в RUB

TND в AUD

TND в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Тунисский динар / Фиджийский доллар
1 TND0,72412 FJD
5 TND3,62059 FJD
10 TND7,24118 FJD
20 TND14,48236 FJD
50 TND36,20590 FJD
100 TND72,41180 FJD
250 TND181,02950 FJD
500 TND362,05900 FJD
1000 TND724,11800 FJD
2000 TND1 448,23600 FJD
5000 TND3 620,59000 FJD
10000 TND7 241,18000 FJD
Обменные курсы Фиджийский доллар / Тунисский динар
1 FJD1,38099 TND
5 FJD6,90495 TND
10 FJD13,80990 TND
20 FJD27,61980 TND
50 FJD69,04950 TND
100 FJD138,09900 TND
250 FJD345,24750 TND
500 FJD690,49500 TND
1000 FJD1 380,99000 TND
2000 FJD2 761,98000 TND
5000 FJD6 904,95000 TND
10000 FJD13 809,90000 TND