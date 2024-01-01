1 тунисский динар в канадские доллары

Сконвертируйте TND в CAD по реальному обменному курсу

1 tnd
0,44 cad

DT1,000 TND = C$0,4424 CAD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TND в CADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,44240,4424
Низкий0,43470,4340
В среднем0,43760,4375
Изменить1.38%1.88%
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Соотношение 1 TND к CAD

За последние 30 дней максимальный курс TND к CAD составил 0,4424, а минимальный — 0,4347. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4376. Изменение курса TND к CAD в процентном соотношении составило 1.38.

За последние 90 дней максимальный курс TND к CAD составил 0,4424, а минимальный — 0,4340. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4375. Изменение курса TND к CAD в процентном соотношении составило 1.88.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из тунисских динаров в канадские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TND из выпадающего списка для исходной валюты и CAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TND в CAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для тунисский динар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Тунисский динар / Канадский доллар
1 TND0,44244 CAD
5 TND2,21222 CAD
10 TND4,42443 CAD
20 TND8,84886 CAD
50 TND22,12215 CAD
100 TND44,24430 CAD
250 TND110,61075 CAD
500 TND221,22150 CAD
1000 TND442,44300 CAD
2000 TND884,88600 CAD
5000 TND2 212,21500 CAD
10000 TND4 424,43000 CAD
Обменные курсы Канадский доллар / Тунисский динар
1 CAD2,26018 TND
5 CAD11,30090 TND
10 CAD22,60180 TND
20 CAD45,20360 TND
50 CAD113,00900 TND
100 CAD226,01800 TND
250 CAD565,04500 TND
500 CAD1 130,09000 TND
1000 CAD2 260,18000 TND
2000 CAD4 520,36000 TND
5000 CAD11 300,90000 TND
10000 CAD22 601,80000 TND