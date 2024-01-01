20 туркменистанских манатов в пакистанские рупии

Сконвертируйте TMT в PKR по реальному обменному курсу

20 tmt
1 588,57 pkr

T1,000 TMT = ₨79,43 PKR

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TMT в PKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий79,828679,8286
Низкий79,428679,3789
В среднем79,697679,6309
Изменить-0.37%-0.13%
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Соотношение 1 TMT к PKR

За последние 30 дней максимальный курс TMT к PKR составил 79,8286, а минимальный — 79,4286. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 79,6976. Изменение курса TMT к PKR в процентном соотношении составило -0.37.

За последние 90 дней максимальный курс TMT к PKR составил 79,8286, а минимальный — 79,3789. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 79,6309. Изменение курса TMT к PKR в процентном соотношении составило -0.13.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из туркменских манатов в пакистанские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TMT из выпадающего списка для исходной валюты и PKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TMT в PKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для туркменистанских манатов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Туркменский манат / Пакистанская рупия
1 TMT79,42860 PKR
5 TMT397,14300 PKR
10 TMT794,28600 PKR
20 TMT1 588,57200 PKR
50 TMT3 971,43000 PKR
100 TMT7 942,86000 PKR
250 TMT19 857,15000 PKR
500 TMT39 714,30000 PKR
1000 TMT79 428,60000 PKR
2000 TMT158 857,20000 PKR
5000 TMT397 143,00000 PKR
10000 TMT794 286,00000 PKR
Обменные курсы Пакистанская рупия / Туркменский манат
1 PKR0,01259 TMT
5 PKR0,06295 TMT
10 PKR0,12590 TMT
20 PKR0,25180 TMT
50 PKR0,62949 TMT
100 PKR1,25899 TMT
250 PKR3,14748 TMT
500 PKR6,29495 TMT
1000 PKR12,58990 TMT
2000 PKR25,17980 TMT
5000 PKR62,94950 TMT
10000 PKR125,89900 TMT