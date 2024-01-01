1 тысяча туркменистанских манатов в пакистанские рупии
Сконвертируйте TMT в PKR по реальному обменному курсу
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|1 TMT в PKR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|79,8286
|79,8286
|Низкий
|79,4286
|79,3789
|В среднем
|79,6976
|79,6309
|Изменить
|-0.37%
|-0.13%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 TMT к PKR
За последние 30 дней максимальный курс TMT к PKR составил 79,8286, а минимальный — 79,4286. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 79,6976. Изменение курса TMT к PKR в процентном соотношении составило -0.37.
За последние 90 дней максимальный курс TMT к PKR составил 79,8286, а минимальный — 79,3789. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 79,6309. Изменение курса TMT к PKR в процентном соотношении составило -0.13.
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Как произвести расчет конвертации из туркменских манатов в пакистанские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите TMT из выпадающего списка для исходной валюты и PKR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TMT в PKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
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|Обменные курсы Туркменский манат / Пакистанская рупия
|1 TMT
|79,42860 PKR
|5 TMT
|397,14300 PKR
|10 TMT
|794,28600 PKR
|20 TMT
|1 588,57200 PKR
|50 TMT
|3 971,43000 PKR
|100 TMT
|7 942,86000 PKR
|250 TMT
|19 857,15000 PKR
|500 TMT
|39 714,30000 PKR
|1000 TMT
|79 428,60000 PKR
|2000 TMT
|158 857,20000 PKR
|5000 TMT
|397 143,00000 PKR
|10000 TMT
|794 286,00000 PKR