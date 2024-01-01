1 тысяча туркменистанских манатов в китайские юани

Сконвертируйте TMT в CNY по реальному обменному курсу

1 000 tmt
2 077,10 cny

T1,000 TMT = ¥2,077 CNY

Среднерыночный курс в 19:59
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1 TMT в CNYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,07892,0789
Низкий2,07152,0597
В среднем2,07562,0709
Изменить0.13%0.42%
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Соотношение 1 TMT к CNY

За последние 30 дней максимальный курс TMT к CNY составил 2,0789, а минимальный — 2,0715. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,0756. Изменение курса TMT к CNY в процентном соотношении составило 0.13.

За последние 90 дней максимальный курс TMT к CNY составил 2,0789, а минимальный — 2,0597. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,0709. Изменение курса TMT к CNY в процентном соотношении составило 0.42.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из туркменских манатов в китайские юани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TMT из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TMT в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для туркменистанских манатов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Туркменский манат / Китайский юань RMB
1 TMT2,07710 CNY
5 TMT10,38550 CNY
10 TMT20,77100 CNY
20 TMT41,54200 CNY
50 TMT103,85500 CNY
100 TMT207,71000 CNY
250 TMT519,27500 CNY
500 TMT1 038,55000 CNY
1000 TMT2 077,10000 CNY
2000 TMT4 154,20000 CNY
5000 TMT10 385,50000 CNY
10000 TMT20 771,00000 CNY
Обменные курсы Китайский юань RMB / Туркменский манат
1 CNY0,48144 TMT
5 CNY2,40720 TMT
10 CNY4,81440 TMT
20 CNY9,62880 TMT
50 CNY24,07200 TMT
100 CNY48,14400 TMT
250 CNY120,36000 TMT
500 CNY240,72000 TMT
1000 CNY481,44000 TMT
2000 CNY962,88000 TMT
5000 CNY2 407,20000 TMT
10000 CNY4 814,40000 TMT