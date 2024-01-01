500 туркменистанских манатов в бангладешские таки
Сконвертируйте TMT в BDT по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 TMT в BDT
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|33,5714
|33,5714
|Низкий
|33,4857
|31,2343
|В среднем
|33,5500
|33,0649
|Изменить
|-0.04%
|7.06%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 TMT к BDT
За последние 30 дней максимальный курс TMT к BDT составил 33,5714, а минимальный — 33,4857. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 33,5500. Изменение курса TMT к BDT в процентном соотношении составило -0.04.
За последние 90 дней максимальный курс TMT к BDT составил 33,5714, а минимальный — 31,2343. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 33,0649. Изменение курса TMT к BDT в процентном соотношении составило 7.06.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из туркменских манатов в бангладешские таки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите TMT из выпадающего списка для исходной валюты и BDT из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TMT в BDT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Туркменский манат / Бангладешская така
|1 TMT
|33,54000 BDT
|5 TMT
|167,70000 BDT
|10 TMT
|335,40000 BDT
|20 TMT
|670,80000 BDT
|50 TMT
|1 677,00000 BDT
|100 TMT
|3 354,00000 BDT
|250 TMT
|8 385,00000 BDT
|500 TMT
|16 770,00000 BDT
|1000 TMT
|33 540,00000 BDT
|2000 TMT
|67 080,00000 BDT
|5000 TMT
|167 700,00000 BDT
|10000 TMT
|335 400,00000 BDT