1 таджикский сомони в турецкие лиры

Сконвертируйте TJS в TRY по реальному обменному курсу

1 tjs
3,10 try

SM1,000 TJS = TL3,096 TRY

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TJS в TRYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий3,10123,1012
Низкий3,01642,9448
В среднем3,05643,0031
Изменить1.23%4.25%
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Соотношение 1 TJS к TRY

За последние 30 дней максимальный курс TJS к TRY составил 3,1012, а минимальный — 3,0164. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,0564. Изменение курса TJS к TRY в процентном соотношении составило 1.23.

За последние 90 дней максимальный курс TJS к TRY составил 3,1012, а минимальный — 2,9448. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,0031. Изменение курса TJS к TRY в процентном соотношении составило 4.25.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из таджикских сомони в турецкие лиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TJS из выпадающего списка для исходной валюты и TRY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TJS в TRY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для таджикский сомони

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Таджикский сомони / Турецкая лира
1 TJS3,09550 TRY
5 TJS15,47750 TRY
10 TJS30,95500 TRY
20 TJS61,91000 TRY
50 TJS154,77500 TRY
100 TJS309,55000 TRY
250 TJS773,87500 TRY
500 TJS1 547,75000 TRY
1000 TJS3 095,50000 TRY
2000 TJS6 191,00000 TRY
5000 TJS15 477,50000 TRY
10000 TJS30 955,00000 TRY
Обменные курсы Турецкая лира / Таджикский сомони
1 TRY0,32305 TJS
5 TRY1,61525 TJS
10 TRY3,23050 TJS
20 TRY6,46100 TJS
50 TRY16,15250 TJS
100 TRY32,30500 TJS
250 TRY80,76250 TJS
500 TRY161,52500 TJS
1000 TRY323,05000 TJS
2000 TRY646,10000 TJS
5000 TRY1 615,25000 TJS
10000 TRY3 230,50000 TJS