Таджикские сомони в ямайские доллары

Сконвертируйте TJS в JMD по реальному обменному курсу

1000 tjs
14061.90 jmd

1.00000 TJS = 14.06190 JMD

Среднерыночный курс в 8:40 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса TJS к JMD

1 мин. назад 1 TJS → 0 JMD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860651.073589.05761.455771.674070.958618.5173
1GBP1.1619111.2474103.4841.69161.945261.1138121.517
1USD0.931550.801667182.961.35611.559450.89317.2495
1INR0.01122870.00966330.01205410.01634640.01879770.01076420.207926

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из таджикских сомони в ямайские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TJS из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TJS в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for таджикский сомони

TJS в USD

TJS в EUR

TJS в GBP

TJS в INR

TJS в JPY

TJS в RUB

TJS в AUD

TJS в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Таджикский сомони / Ямайский доллар
1 TJS14.06190 JMD
5 TJS70.30950 JMD
10 TJS140.61900 JMD
20 TJS281.23800 JMD
50 TJS703.09500 JMD
100 TJS1406.19000 JMD
250 TJS3515.47500 JMD
500 TJS7030.95000 JMD
1000 TJS14061.90000 JMD
2000 TJS28123.80000 JMD
5000 TJS70309.50000 JMD
10000 TJS140619.00000 JMD
Обменные курсы Ямайский доллар / Таджикский сомони
1 JMD0.07111 TJS
5 JMD0.35557 TJS
10 JMD0.71114 TJS
20 JMD1.42228 TJS
50 JMD3.55571 TJS
100 JMD7.11141 TJS
250 JMD17.77852 TJS
500 JMD35.55705 TJS
1000 JMD71.11410 TJS
2000 JMD142.22820 TJS
5000 JMD355.57050 TJS
10000 JMD711.14100 TJS