1 таджикский сомони в фиджийские доллары

Сконвертируйте TJS в FJD по реальному обменному курсу

1 tjs
0,21 fjd

SM1,000 TJS = FJ$0,2105 FJD

Среднерыночный курс в 16:28
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1 TJS в FJDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,21260,2126
Низкий0,20700,2050
В среднем0,20950,2086
Изменить0.57%0.23%
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Соотношение 1 TJS к FJD

За последние 30 дней максимальный курс TJS к FJD составил 0,2126, а минимальный — 0,2070. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2095. Изменение курса TJS к FJD в процентном соотношении составило 0.57.

За последние 90 дней максимальный курс TJS к FJD составил 0,2126, а минимальный — 0,2050. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2086. Изменение курса TJS к FJD в процентном соотношении составило 0.23.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из таджикских сомони в фиджийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TJS из выпадающего списка для исходной валюты и FJD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TJS в FJD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для таджикский сомони

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TJS в JPY

TJS в RUB

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Таджикский сомони / Фиджийский доллар
1 TJS0,21052 FJD
5 TJS1,05258 FJD
10 TJS2,10516 FJD
20 TJS4,21032 FJD
50 TJS10,52580 FJD
100 TJS21,05160 FJD
250 TJS52,62900 FJD
500 TJS105,25800 FJD
1000 TJS210,51600 FJD
2000 TJS421,03200 FJD
5000 TJS1 052,58000 FJD
10000 TJS2 105,16000 FJD
Обменные курсы Фиджийский доллар / Таджикский сомони
1 FJD4,75024 TJS
5 FJD23,75120 TJS
10 FJD47,50240 TJS
20 FJD95,00480 TJS
50 FJD237,51200 TJS
100 FJD475,02400 TJS
250 FJD1 187,56000 TJS
500 FJD2 375,12000 TJS
1000 FJD4 750,24000 TJS
2000 FJD9 500,48000 TJS
5000 FJD23 751,20000 TJS
10000 FJD47 502,40000 TJS