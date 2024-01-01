1 тысяча таджикских сомони в коста-риканские колоны

Сконвертируйте TJS в CRC по реальному обменному курсу

1 000 tjs
49 661,30 crc

SM1,000 TJS = ₡49,66 CRC

Среднерыночный курс в 20:56
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1 TJS в CRCПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий49,661349,6613
Низкий48,561445,8507
В среднем48,947247,9346
Изменить2.13%8.31%
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Соотношение 1 TJS к CRC

За последние 30 дней максимальный курс TJS к CRC составил 49,6613, а минимальный — 48,5614. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 48,9472. Изменение курса TJS к CRC в процентном соотношении составило 2.13.

За последние 90 дней максимальный курс TJS к CRC составил 49,6613, а минимальный — 45,8507. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 47,9346. Изменение курса TJS к CRC в процентном соотношении составило 8.31.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из таджикских сомони в коста-риканские колоны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TJS из выпадающего списка для исходной валюты и CRC из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TJS в CRC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для таджикских сомони

TJS в USD

TJS в EUR

TJS в GBP

TJS в INR

TJS в JPY

TJS в RUB

TJS в AUD

TJS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Таджикский сомони / Коста-риканский колон
1 TJS49,66130 CRC
5 TJS248,30650 CRC
10 TJS496,61300 CRC
20 TJS993,22600 CRC
50 TJS2 483,06500 CRC
100 TJS4 966,13000 CRC
250 TJS12 415,32500 CRC
500 TJS24 830,65000 CRC
1000 TJS49 661,30000 CRC
2000 TJS99 322,60000 CRC
5000 TJS248 306,50000 CRC
10000 TJS496 613,00000 CRC
Обменные курсы Коста-риканский колон / Таджикский сомони
1 CRC0,02014 TJS
5 CRC0,10068 TJS
10 CRC0,20136 TJS
20 CRC0,40273 TJS
50 CRC1,00682 TJS
100 CRC2,01364 TJS
250 CRC5,03410 TJS
500 CRC10,06820 TJS
1000 CRC20,13640 TJS
2000 CRC40,27280 TJS
5000 CRC100,68200 TJS
10000 CRC201,36400 TJS