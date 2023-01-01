5 сербских динаров в российские рубли

Сконвертируйте RSD в RUB по реальному обменному курсу

5 rsd
4.40 rub

1.00000 RSD = 0.88080 RUB

Среднерыночный курс в 20:59 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса RSD к RUB

1 мин. назад 1 RSD → 0 RUB
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из сербских динаров в российские рубли

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RSD из выпадающего списка для исходной валюты и RUB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RSD в RUB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for сербских динаров

RSD в USD

RSD в EUR

RSD в MXN

RSD в GBP

RSD в ZAR

RSD в CAD

RSD в SGD

RSD в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Сербский динар / Российский рубль
1 RSD0.88080 RUB
5 RSD4.40400 RUB
10 RSD8.80801 RUB
20 RSD17.61602 RUB
50 RSD44.04005 RUB
100 RSD88.08010 RUB
250 RSD220.20025 RUB
500 RSD440.40050 RUB
1000 RSD880.80100 RUB
2000 RSD1761.60200 RUB
5000 RSD4404.00500 RUB
10000 RSD8808.01000 RUB
Обменные курсы Российский рубль / Сербский динар
1 RUB1.13533 RSD
5 RUB5.67665 RSD
10 RUB11.35330 RSD
20 RUB22.70660 RSD
50 RUB56.76650 RSD
100 RUB113.53300 RSD
250 RUB283.83250 RSD
500 RUB567.66500 RSD
1000 RUB1135.33000 RSD
2000 RUB2270.66000 RSD
5000 RUB5676.65000 RSD
10000 RUB11353.30000 RSD