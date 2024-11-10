5 000 польских злотых в швейцарские франки

Сконвертируйте PLN в CHF по реальному обменному курсу

zł1,000 PLN = SFr.0,2172 CHF

Среднерыночный курс в 20:28
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

График изменения обменного курса PLN к CHF

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

CHF
1 PLN в CHFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,21920,2243
Низкий0,21500,2150
В среднем0,21690,2191
Изменение-0.57%-1.11%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 PLN к CHF

За последние 30 дней максимальный курс PLN к CHF составил 0,2192, а минимальный — 0,2150. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2169. Изменение курса PLN к CHF в процентном соотношении составило -0.57.

За последние 90 дней максимальный курс PLN к CHF составил 0,2243, а минимальный — 0,2150. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2191. Изменение курса PLN к CHF в процентном соотношении составило -1.11.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график PLN к CHF

Популярные валюты

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9340,77484,3690,8761 397,3911,01323,587
1 EUR1,07110,82990,3380,9381 496,2611,79325,256
1 GBP1,2911,2061108,9591,1311 804,6614,22230,458
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5630,1310,28

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из польских злотых в швейцарские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PLN из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PLN в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для польских злотых

PLN в USD

PLN в EUR

PLN в GBP

PLN в INR

PLN в CHF

PLN в KRW

PLN в NOK

PLN в CZK

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Польский злотый / Швейцарский франк
1 PLN0,21717 CHF
5 PLN1,08587 CHF
10 PLN2,17173 CHF
20 PLN4,34346 CHF
50 PLN10,85865 CHF
100 PLN21,71730 CHF
250 PLN54,29325 CHF
500 PLN108,58650 CHF
1000 PLN217,17300 CHF
2000 PLN434,34600 CHF
5000 PLN1 085,86500 CHF
10000 PLN2 171,73000 CHF
Обменные курсы Швейцарский франк / Польский злотый
1 CHF4,60463 PLN
5 CHF23,02315 PLN
10 CHF46,04630 PLN
20 CHF92,09260 PLN
50 CHF230,23150 PLN
100 CHF460,46300 PLN
250 CHF1 151,15750 PLN
500 CHF2 302,31500 PLN
1000 CHF4 604,63000 PLN
2000 CHF9 209,26000 PLN
5000 CHF23 023,15000 PLN
10000 CHF46 046,30000 PLN