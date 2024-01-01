500 польских злотых в азербайджанские манаты

Сконвертируйте PLN в AZN по реальному обменному курсу

zł1,000 PLN = man.0,4212 AZN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PLN к AZN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AZN
1 PLN в AZNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,43310,4471
Низкий0,41910,4191
В среднем0,42560,4351
Изменение-2.73%-2.38%
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Соотношение 1 PLN к AZN

За последние 30 дней максимальный курс PLN к AZN составил 0,4331, а минимальный — 0,4191. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4256. Изменение курса PLN к AZN в процентном соотношении составило -2.73.

За последние 90 дней максимальный курс PLN к AZN составил 0,4471, а минимальный — 0,4191. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4351. Изменение курса PLN к AZN в процентном соотношении составило -2.38.

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Популярные валюты

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9340,77484,3680,8761 397,5911,00923,577
1 EUR1,07110,82990,3750,9381 497,111,79325,256
1 GBP1,2921,2061108,9661,1311 805,0614,21830,45
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5650,130,279

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Как произвести расчет конвертации из польских злотых в азербайджанские манаты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PLN из выпадающего списка для исходной валюты и AZN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PLN в AZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для польских злотых

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Польский злотый / Азербайджанский манат
1 PLN0,42125 AZN
5 PLN2,10624 AZN
10 PLN4,21248 AZN
20 PLN8,42496 AZN
50 PLN21,06240 AZN
100 PLN42,12480 AZN
250 PLN105,31200 AZN
500 PLN210,62400 AZN
1000 PLN421,24800 AZN
2000 PLN842,49600 AZN
5000 PLN2 106,24000 AZN
10000 PLN4 212,48000 AZN
Обменные курсы Азербайджанский манат / Польский злотый
1 AZN2,37390 PLN
5 AZN11,86950 PLN
10 AZN23,73900 PLN
20 AZN47,47800 PLN
50 AZN118,69500 PLN
100 AZN237,39000 PLN
250 AZN593,47500 PLN
500 AZN1 186,95000 PLN
1000 AZN2 373,90000 PLN
2000 AZN4 747,80000 PLN
5000 AZN11 869,50000 PLN
10000 AZN23 739,00000 PLN