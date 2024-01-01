500 пакистанских рупий в украинские гривны

Сконвертируйте PKR в UAH по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = ₴0,1480 UAH

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса PKR к UAH

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

UAH
1 PKR в UAHПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,14800,1483
Низкий0,14750,1462
В среднем0,14770,1473
Изменение0.38%0.83%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 PKR к UAH

За последние 30 дней максимальный курс PKR к UAH составил 0,1480, а минимальный — 0,1475. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1477. Изменение курса PKR к UAH в процентном соотношении составило 0.38.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к UAH составил 0,1483, а минимальный — 0,1462. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1473. Изменение курса PKR к UAH в процентном соотношении составило 0.83.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график PKR к UAH

Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в украинские гривны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и UAH из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в UAH, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

PKR в USD

PKR в EUR

PKR в INR

PKR в GBP

PKR в AED

PKR в CAD

PKR в SAR

PKR в TRY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Украинская гривна
1 PKR0,14805 UAH
5 PKR0,74024 UAH
10 PKR1,48048 UAH
20 PKR2,96096 UAH
50 PKR7,40240 UAH
100 PKR14,80480 UAH
250 PKR37,01200 UAH
500 PKR74,02400 UAH
1000 PKR148,04800 UAH
2000 PKR296,09600 UAH
5000 PKR740,24000 UAH
10000 PKR1 480,48000 UAH
Обменные курсы Украинская гривна / Пакистанская рупия
1 UAH6,75456 PKR
5 UAH33,77280 PKR
10 UAH67,54560 PKR
20 UAH135,09120 PKR
50 UAH337,72800 PKR
100 UAH675,45600 PKR
250 UAH1 688,64000 PKR
500 UAH3 377,28000 PKR
1000 UAH6 754,56000 PKR
2000 UAH13 509,12000 PKR
5000 UAH33 772,80000 PKR
10000 UAH67 545,60000 PKR