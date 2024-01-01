5 пакистанских рупий в парагвайские гуарани

Сконвертируйте PKR в PYG по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = ₲28,13 PYG

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса PKR к PYG

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PYG
1 PKR в PYGПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий28,750728,7507
Низкий27,986027,1149
В среднем28,338027,9089
Изменение0.01%3.70%
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Соотношение 1 PKR к PYG

За последние 30 дней максимальный курс PKR к PYG составил 28,7507, а минимальный — 27,9860. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 28,3380. Изменение курса PKR к PYG в процентном соотношении составило 0.01.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к PYG составил 28,7507, а минимальный — 27,1149. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 27,9089. Изменение курса PKR к PYG в процентном соотношении составило 3.70.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в парагвайские гуарани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и PYG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

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Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Парагвайский гуарани
1 PKR28,12500 PYG
5 PKR140,62500 PYG
10 PKR281,25000 PYG
20 PKR562,50000 PYG
50 PKR1 406,25000 PYG
100 PKR2 812,50000 PYG
250 PKR7 031,25000 PYG
500 PKR14 062,50000 PYG
1000 PKR28 125,00000 PYG
2000 PKR56 250,00000 PYG
5000 PKR140 625,00000 PYG
10000 PKR281 250,00000 PYG
Обменные курсы Парагвайский гуарани / Пакистанская рупия
1 PYG0,03556 PKR
5 PYG0,17778 PKR
10 PYG0,35555 PKR
20 PYG0,71111 PKR
50 PYG1,77777 PKR
100 PYG3,55555 PKR
250 PYG8,88887 PKR
500 PYG17,77775 PKR
1000 PYG35,55550 PKR
2000 PYG71,11100 PKR
5000 PYG177,77750 PKR
10000 PYG355,55500 PKR