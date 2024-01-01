5 пакистанских рупий в доллары Каймановых островов

Сконвертируйте PKR в KYD по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = $0,002950 KYD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PKR к KYD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KYD
1 PKR в KYDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00300,0030
Низкий0,00290,0029
В среднем0,00300,0029
Изменение0.02%0.34%
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Соотношение 1 PKR к KYD

За последние 30 дней максимальный курс PKR к KYD составил 0,0030, а минимальный — 0,0029. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0030. Изменение курса PKR к KYD в процентном соотношении составило 0.02.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к KYD составил 0,0030, а минимальный — 0,0029. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0029. Изменение курса PKR к KYD в процентном соотношении составило 0.34.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в доллары Каймановых островов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и KYD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в KYD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Доллар Каймановых островов
1 PKR0,00295 KYD
5 PKR0,01475 KYD
10 PKR0,02950 KYD
20 PKR0,05900 KYD
50 PKR0,14751 KYD
100 PKR0,29502 KYD
250 PKR0,73754 KYD
500 PKR1,47509 KYD
1000 PKR2,95017 KYD
2000 PKR5,90034 KYD
5000 PKR14,75085 KYD
10000 PKR29,50170 KYD
Обменные курсы Доллар Каймановых островов / Пакистанская рупия
1 KYD338,96300 PKR
5 KYD1 694,81500 PKR
10 KYD3 389,63000 PKR
20 KYD6 779,26000 PKR
50 KYD16 948,15000 PKR
100 KYD33 896,30000 PKR
250 KYD84 740,75000 PKR
500 KYD169 481,50000 PKR
1000 KYD338 963,00000 PKR
2000 KYD677 926,00000 PKR
5000 KYD1 694 815,00000 PKR
10000 KYD3 389 630,00000 PKR