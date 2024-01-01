5 пакистанских рупий в венгерские форинты

Сконвертируйте PKR в HUF по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = Ft1,366 HUF

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PKR к HUF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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HUF
1 PKR в HUFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,37381,3738
Низкий1,32011,2593
В среднем1,34151,3013
Изменение3.48%5.74%
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Соотношение 1 PKR к HUF

За последние 30 дней максимальный курс PKR к HUF составил 1,3738, а минимальный — 1,3201. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,3415. Изменение курса PKR к HUF в процентном соотношении составило 3.48.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к HUF составил 1,3738, а минимальный — 1,2593. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,3013. Изменение курса PKR к HUF в процентном соотношении составило 5.74.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в венгерские форинты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и HUF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в HUF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

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PKR в INR

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PKR в AED

PKR в CAD

PKR в SAR

PKR в TRY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Венгерский форинт
1 PKR1,36603 HUF
5 PKR6,83015 HUF
10 PKR13,66030 HUF
20 PKR27,32060 HUF
50 PKR68,30150 HUF
100 PKR136,60300 HUF
250 PKR341,50750 HUF
500 PKR683,01500 HUF
1000 PKR1 366,03000 HUF
2000 PKR2 732,06000 HUF
5000 PKR6 830,15000 HUF
10000 PKR13 660,30000 HUF
Обменные курсы Венгерский форинт / Пакистанская рупия
2000 HUF1 464,10000 PKR
5000 HUF3 660,25000 PKR
10000 HUF7 320,50000 PKR
15000 HUF10 980,75000 PKR
20000 HUF14 641,00000 PKR
30000 HUF21 961,50000 PKR
40000 HUF29 282,00000 PKR
50000 HUF36 602,50000 PKR
60000 HUF43 923,00000 PKR
100000 HUF73 205,00000 PKR
150000 HUF109 807,50000 PKR
200000 HUF146 410,00000 PKR