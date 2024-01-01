10 пакистанских рупий в гондурасские лемпиры

Сконвертируйте PKR в HNL по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = L0,09056 HNL

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса PKR к HNL

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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HNL
1 PKR в HNLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,09060,0906
Низкий0,08950,0887
В среднем0,09020,0895
Изменение1.19%1.88%
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Соотношение 1 PKR к HNL

За последние 30 дней максимальный курс PKR к HNL составил 0,0906, а минимальный — 0,0895. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0902. Изменение курса PKR к HNL в процентном соотношении составило 1.19.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к HNL составил 0,0906, а минимальный — 0,0887. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0895. Изменение курса PKR к HNL в процентном соотношении составило 1.88.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в гондурасские лемпиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и HNL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в HNL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Гондурасская лемпира
1 PKR0,09056 HNL
5 PKR0,45280 HNL
10 PKR0,90561 HNL
20 PKR1,81122 HNL
50 PKR4,52805 HNL
100 PKR9,05609 HNL
250 PKR22,64023 HNL
500 PKR45,28045 HNL
1000 PKR90,56090 HNL
2000 PKR181,12180 HNL
5000 PKR452,80450 HNL
10000 PKR905,60900 HNL
Обменные курсы Гондурасская лемпира / Пакистанская рупия
1 HNL11,04230 PKR
5 HNL55,21150 PKR
10 HNL110,42300 PKR
20 HNL220,84600 PKR
50 HNL552,11500 PKR
100 HNL1 104,23000 PKR
250 HNL2 760,57500 PKR
500 HNL5 521,15000 PKR
1000 HNL11 042,30000 PKR
2000 HNL22 084,60000 PKR
5000 HNL55 211,50000 PKR
10000 HNL110 423,00000 PKR