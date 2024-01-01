500 пакистанских рупий в гонконгские доллары

Сконвертируйте PKR в HKD по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = $0,02797 HKD

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса PKR к HKD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

HKD
1 PKR в HKDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02800,0281
Низкий0,02790,0279
В среднем0,02800,0280
Изменение0.08%0.10%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 PKR к HKD

За последние 30 дней максимальный курс PKR к HKD составил 0,0280, а минимальный — 0,0279. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0280. Изменение курса PKR к HKD в процентном соотношении составило 0.08.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к HKD составил 0,0281, а минимальный — 0,0279. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0280. Изменение курса PKR к HKD в процентном соотношении составило 0.10.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график PKR к HKD

Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в гонконгские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и HKD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в HKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

PKR в USD

PKR в EUR

PKR в INR

PKR в GBP

PKR в AED

PKR в CAD

PKR в SAR

PKR в TRY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Гонконгский доллар
1 PKR0,02797 HKD
5 PKR0,13986 HKD
10 PKR0,27971 HKD
20 PKR0,55942 HKD
50 PKR1,39855 HKD
100 PKR2,79710 HKD
250 PKR6,99275 HKD
500 PKR13,98550 HKD
1000 PKR27,97100 HKD
2000 PKR55,94200 HKD
5000 PKR139,85500 HKD
10000 PKR279,71000 HKD
Обменные курсы Гонконгский доллар / Пакистанская рупия
100 HKD3 575,13000 PKR
200 HKD7 150,26000 PKR
300 HKD10 725,39000 PKR
500 HKD17 875,65000 PKR
1000 HKD35 751,30000 PKR
2000 HKD71 502,60000 PKR
2500 HKD89 378,25000 PKR
3000 HKD107 253,90000 PKR
4000 HKD143 005,20000 PKR
5000 HKD178 756,50000 PKR
10000 HKD357 513,00000 PKR
20000 HKD715 026,00000 PKR