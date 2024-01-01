5 пакистанских рупий в коста-риканские колоны

Сконвертируйте PKR в CRC по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = ₡1,845 CRC

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PKR к CRC

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CRC
1 PKR в CRCПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,85901,8972
Низкий1,84111,8411
В среднем1,85031,8600
Изменение-0.74%-2.74%
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Соотношение 1 PKR к CRC

За последние 30 дней максимальный курс PKR к CRC составил 1,8590, а минимальный — 1,8411. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,8503. Изменение курса PKR к CRC в процентном соотношении составило -0.74.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к CRC составил 1,8972, а минимальный — 1,8411. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,8600. Изменение курса PKR к CRC в процентном соотношении составило -2.74.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в коста-риканские колоны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и CRC из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в CRC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

PKR в USD

PKR в EUR

PKR в INR

PKR в GBP

PKR в AED

PKR в CAD

PKR в SAR

PKR в TRY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Коста-риканский колон
1 PKR1,84530 CRC
5 PKR9,22650 CRC
10 PKR18,45300 CRC
20 PKR36,90600 CRC
50 PKR92,26500 CRC
100 PKR184,53000 CRC
250 PKR461,32500 CRC
500 PKR922,65000 CRC
1000 PKR1 845,30000 CRC
2000 PKR3 690,60000 CRC
5000 PKR9 226,50000 CRC
10000 PKR18 453,00000 CRC
Обменные курсы Коста-риканский колон / Пакистанская рупия
1 CRC0,54192 PKR
5 CRC2,70960 PKR
10 CRC5,41919 PKR
20 CRC10,83838 PKR
50 CRC27,09595 PKR
100 CRC54,19190 PKR
250 CRC135,47975 PKR
500 CRC270,95950 PKR
1000 CRC541,91900 PKR
2000 CRC1 083,83800 PKR
5000 CRC2 709,59500 PKR
10000 CRC5 419,19000 PKR