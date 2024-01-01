5 000 пакистанских рупий в канадские доллары
Сконвертируйте PKR в CAD по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
График изменения обменного курса PKR к CAD
1 PKR = 0,00500 CAD
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 PKR в CAD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0050
|0,0050
|Низкий
|0,0049
|0,0048
|В среднем
|0,0050
|0,0049
|Изменение
|1.08%
|1.57%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 PKR к CAD
За последние 30 дней максимальный курс PKR к CAD составил 0,0050, а минимальный — 0,0049. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0050. Изменение курса PKR к CAD в процентном соотношении составило 1.08.
За последние 90 дней максимальный курс PKR к CAD составил 0,0050, а минимальный — 0,0048. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0049. Изменение курса PKR к CAD в процентном соотношении составило 1.57.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в канадские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и CAD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в CAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Канадский доллар / Пакистанская рупия
|1 CAD
|199,82000 PKR
|5 CAD
|999,10000 PKR
|10 CAD
|1 998,20000 PKR
|20 CAD
|3 996,40000 PKR
|50 CAD
|9 991,00000 PKR
|100 CAD
|19 982,00000 PKR
|250 CAD
|49 955,00000 PKR
|500 CAD
|99 910,00000 PKR
|1000 CAD
|199 820,00000 PKR
|2000 CAD
|399 640,00000 PKR
|5000 CAD
|999 100,00000 PKR
|10000 CAD
|1 998 200,00000 PKR