20 филиппинских песо в ганские седи

Сконвертируйте PHP в GHS по реальному обменному курсу

₱1,000 PHP = GH¢0,2827 GHS

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса PHP к GHS

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

GHS
1 PHP в GHSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,28330,2833
Низкий0,27440,2633
В среднем0,27870,2779
Изменение2.13%7.36%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 PHP к GHS

За последние 30 дней максимальный курс PHP к GHS составил 0,2833, а минимальный — 0,2744. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2787. Изменение курса PHP к GHS в процентном соотношении составило 2.13.

За последние 90 дней максимальный курс PHP к GHS составил 0,2833, а минимальный — 0,2633. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2779. Изменение курса PHP к GHS в процентном соотношении составило 7.36.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график PHP к GHS

Популярные валюты

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,3910,9331,5190,7741 398152,637,185
1 CAD0,71910,6711,0920,5561 005,03109,7275,165
1 EUR1,0721,49111,6280,831 498,52163,67,701
1 AUD0,6580,9160,61410,51920,373100,4844,73

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из филиппинских песо в ганские седи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PHP из выпадающего списка для исходной валюты и GHS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PHP в GHS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для филиппинских песо

PHP в USD

PHP в CAD

PHP в EUR

PHP в AUD

PHP в GBP

PHP в KRW

PHP в JPY

PHP в CNY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Филиппинский песо / Ганский седи
1 PHP0,28273 GHS
5 PHP1,41365 GHS
10 PHP2,82730 GHS
20 PHP5,65460 GHS
50 PHP14,13650 GHS
100 PHP28,27300 GHS
250 PHP70,68250 GHS
500 PHP141,36500 GHS
1000 PHP282,73000 GHS
2000 PHP565,46000 GHS
5000 PHP1 413,65000 GHS
10000 PHP2 827,30000 GHS
Обменные курсы Ганский седи / Филиппинский песо
1 GHS3,53695 PHP
5 GHS17,68475 PHP
10 GHS35,36950 PHP
20 GHS70,73900 PHP
50 GHS176,84750 PHP
100 GHS353,69500 PHP
250 GHS884,23750 PHP
500 GHS1 768,47500 PHP
1000 GHS3 536,95000 PHP
2000 GHS7 073,90000 PHP
5000 GHS17 684,75000 PHP
10000 GHS35 369,50000 PHP