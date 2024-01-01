1 тысяча кин Папуа-Новой Гвинеи в доллары США

Сконвертируйте PGK в USD по реальному обменному курсу

K1,000 PGK = $0,2529 USD

Среднерыночный курс в 13:10
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса PGK к USD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

USD
1 PGK в USDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,25570,2595
Низкий0,25290,2529
В среднем0,25390,2556
Изменение-0.65%-2.19%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 PGK к USD

За последние 30 дней максимальный курс PGK к USD составил 0,2557, а минимальный — 0,2529. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2539. Изменение курса PGK к USD в процентном соотношении составило -0.65.

За последние 90 дней максимальный курс PGK к USD составил 0,2595, а минимальный — 0,2529. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2556. Изменение курса PGK к USD в процентном соотношении составило -2.19.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график PGK к USD

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из кин Папуа-Новой Гвинеи в доллары США

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PGK из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PGK в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для кин Папуа-Новой Гвинеи

PGK в USD

PGK в EUR

PGK в GBP

PGK в INR

PGK в JPY

PGK в RUB

PGK в AUD

PGK в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Папуа-Новой Гвинеи Кина / Доллар США
1 PGK0,25285 USD
5 PGK1,26425 USD
10 PGK2,52850 USD
20 PGK5,05700 USD
50 PGK12,64250 USD
100 PGK25,28500 USD
250 PGK63,21250 USD
500 PGK126,42500 USD
1000 PGK252,85000 USD
2000 PGK505,70000 USD
5000 PGK1 264,25000 USD
10000 PGK2 528,50000 USD
Обменные курсы Доллар США / Папуа-Новой Гвинеи Кина
1 USD3,95491 PGK
5 USD19,77455 PGK
10 USD39,54910 PGK
20 USD79,09820 PGK
50 USD197,74550 PGK
100 USD395,49100 PGK
250 USD988,72750 PGK
500 USD1 977,45500 PGK
1000 USD3 954,91000 PGK
2000 USD7 909,82000 PGK
5000 USD19 774,55000 PGK
10000 USD39 549,10000 PGK