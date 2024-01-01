20 кин Папуа-Новой Гвинеи в катарские риалы

Сконвертируйте PGK в QAR по реальному обменному курсу

K1,000 PGK = QR0,9216 QAR

Среднерыночный курс в 14:00
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса PGK к QAR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

QAR
1 PGK в QARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,93210,9462
Низкий0,92160,9216
В среднем0,92560,9318
Изменение-0.65%-2.21%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 PGK к QAR

За последние 30 дней максимальный курс PGK к QAR составил 0,9321, а минимальный — 0,9216. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,9256. Изменение курса PGK к QAR в процентном соотношении составило -0.65.

За последние 90 дней максимальный курс PGK к QAR составил 0,9462, а минимальный — 0,9216. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,9318. Изменение курса PGK к QAR в процентном соотношении составило -2.21.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график PGK к QAR

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из кин Папуа-Новой Гвинеи в катарские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PGK из выпадающего списка для исходной валюты и QAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PGK в QAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для кин Папуа-Новой Гвинеи

PGK в USD

PGK в EUR

PGK в GBP

PGK в INR

PGK в JPY

PGK в RUB

PGK в AUD

PGK в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Папуа-Новой Гвинеи Кина / Катарский риал
1 PGK0,92164 QAR
5 PGK4,60819 QAR
10 PGK9,21638 QAR
20 PGK18,43276 QAR
50 PGK46,08190 QAR
100 PGK92,16380 QAR
250 PGK230,40950 QAR
500 PGK460,81900 QAR
1000 PGK921,63800 QAR
2000 PGK1 843,27600 QAR
5000 PGK4 608,19000 QAR
10000 PGK9 216,38000 QAR
Обменные курсы Катарский риал / Папуа-Новой Гвинеи Кина
1 QAR1,08502 PGK
5 QAR5,42510 PGK
10 QAR10,85020 PGK
20 QAR21,70040 PGK
50 QAR54,25100 PGK
100 QAR108,50200 PGK
250 QAR271,25500 PGK
500 QAR542,51000 PGK
1000 QAR1 085,02000 PGK
2000 QAR2 170,04000 PGK
5000 QAR5 425,10000 PGK
10000 QAR10 850,20000 PGK