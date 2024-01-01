10 панамских бальбоа в турецкие лиры

Сконвертируйте PAB в TRY по реальному обменному курсу

B/.1,000 PAB = TL34,37 TRY

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса PAB к TRY

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

TRY
1 PAB в TRYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий34,365034,3650
Низкий34,171233,5293
В среднем34,286234,1156
Изменение0.23%2.42%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 PAB к TRY

За последние 30 дней максимальный курс PAB к TRY составил 34,3650, а минимальный — 34,1712. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 34,2862. Изменение курса PAB к TRY в процентном соотношении составило 0.23.

За последние 90 дней максимальный курс PAB к TRY составил 34,3650, а минимальный — 33,5293. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 34,1156. Изменение курса PAB к TRY в процентном соотношении составило 2.42.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график PAB к TRY

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из панамских бальбоа в турецкие лиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PAB из выпадающего списка для исходной валюты и TRY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PAB в TRY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для панамских бальбоа

PAB в USD

PAB в EUR

PAB в GBP

PAB в INR

PAB в JPY

PAB в RUB

PAB в AUD

PAB в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Панамский бальбоа / Турецкая лира
1 PAB34,36500 TRY
5 PAB171,82500 TRY
10 PAB343,65000 TRY
20 PAB687,30000 TRY
50 PAB1 718,25000 TRY
100 PAB3 436,50000 TRY
250 PAB8 591,25000 TRY
500 PAB17 182,50000 TRY
1000 PAB34 365,00000 TRY
2000 PAB68 730,00000 TRY
5000 PAB171 825,00000 TRY
10000 PAB343 650,00000 TRY
Обменные курсы Турецкая лира / Панамский бальбоа
1 TRY0,02910 PAB
5 TRY0,14550 PAB
10 TRY0,29099 PAB
20 TRY0,58199 PAB
50 TRY1,45497 PAB
100 TRY2,90994 PAB
250 TRY7,27485 PAB
500 TRY14,54970 PAB
1000 TRY29,09940 PAB
2000 TRY58,19880 PAB
5000 TRY145,49700 PAB
10000 TRY290,99400 PAB