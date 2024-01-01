20 панамских бальбоа в кувейтские динары

Сконвертируйте PAB в KWD по реальному обменному курсу

B/.1,000 PAB = ك0,3067 KWD

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса PAB к KWD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

KWD
1 PAB в KWDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,30690,3069
Низкий0,30630,3049
В среднем0,30660,3059
Изменение0.04%0.13%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 PAB к KWD

За последние 30 дней максимальный курс PAB к KWD составил 0,3069, а минимальный — 0,3063. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3066. Изменение курса PAB к KWD в процентном соотношении составило 0.04.

За последние 90 дней максимальный курс PAB к KWD составил 0,3069, а минимальный — 0,3049. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3059. Изменение курса PAB к KWD в процентном соотношении составило 0.13.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график PAB к KWD

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из панамских бальбоа в кувейтские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PAB из выпадающего списка для исходной валюты и KWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PAB в KWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для панамских бальбоа

PAB в USD

PAB в EUR

PAB в GBP

PAB в INR

PAB в JPY

PAB в RUB

PAB в AUD

PAB в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Панамский бальбоа / Кувейтский динар
1 PAB0,30667 KWD
5 PAB1,53335 KWD
10 PAB3,06670 KWD
20 PAB6,13340 KWD
50 PAB15,33350 KWD
100 PAB30,66700 KWD
250 PAB76,66750 KWD
500 PAB153,33500 KWD
1000 PAB306,67000 KWD
2000 PAB613,34000 KWD
5000 PAB1 533,35000 KWD
10000 PAB3 066,70000 KWD
Обменные курсы Кувейтский динар / Панамский бальбоа
1 KWD3,26083 PAB
5 KWD16,30415 PAB
10 KWD32,60830 PAB
20 KWD65,21660 PAB
50 KWD163,04150 PAB
100 KWD326,08300 PAB
250 KWD815,20750 PAB
500 KWD1 630,41500 PAB
1000 KWD3 260,83000 PAB
2000 KWD6 521,66000 PAB
5000 KWD16 304,15000 PAB
10000 KWD32 608,30000 PAB