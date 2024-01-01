5 панамских бальбоа в ямайские доллары

Сконвертируйте PAB в JMD по реальному обменному курсу

B/.1,000 PAB = J$158,2 JMD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PAB к JMD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JMD
1 PAB в JMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий158,5200158,5200
Низкий157,5820156,3730
В среднем158,0497157,3521
Изменение0.37%0.91%
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Соотношение 1 PAB к JMD

За последние 30 дней максимальный курс PAB к JMD составил 158,5200, а минимальный — 157,5820. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 158,0497. Изменение курса PAB к JMD в процентном соотношении составило 0.37.

За последние 90 дней максимальный курс PAB к JMD составил 158,5200, а минимальный — 156,3730. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 157,3521. Изменение курса PAB к JMD в процентном соотношении составило 0.91.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из панамских бальбоа в ямайские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PAB из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PAB в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для панамских бальбоа

PAB в USD

PAB в EUR

PAB в GBP

PAB в INR

PAB в JPY

PAB в RUB

PAB в AUD

PAB в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Панамский бальбоа / Ямайский доллар
1 PAB158,24800 JMD
5 PAB791,24000 JMD
10 PAB1 582,48000 JMD
20 PAB3 164,96000 JMD
50 PAB7 912,40000 JMD
100 PAB15 824,80000 JMD
250 PAB39 562,00000 JMD
500 PAB79 124,00000 JMD
1000 PAB158 248,00000 JMD
2000 PAB316 496,00000 JMD
5000 PAB791 240,00000 JMD
10000 PAB1 582 480,00000 JMD
Обменные курсы Ямайский доллар / Панамский бальбоа
1 JMD0,00632 PAB
5 JMD0,03160 PAB
10 JMD0,06319 PAB
20 JMD0,12638 PAB
50 JMD0,31596 PAB
100 JMD0,63192 PAB
250 JMD1,57980 PAB
500 JMD3,15960 PAB
1000 JMD6,31920 PAB
2000 JMD12,63840 PAB
5000 JMD31,59600 PAB
10000 JMD63,19200 PAB