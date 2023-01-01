Панамские бальбоа в ямайские доллары
Сконвертируйте PAB в JMD по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса PAB к JMD
1 PAB = 154.47000 JMD
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из панамских бальбоа в ямайские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите PAB из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PAB в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Панамский бальбоа / Ямайский доллар
|1 PAB
|154.47000 JMD
|5 PAB
|772.35000 JMD
|10 PAB
|1544.70000 JMD
|20 PAB
|3089.40000 JMD
|50 PAB
|7723.50000 JMD
|100 PAB
|15447.00000 JMD
|250 PAB
|38617.50000 JMD
|500 PAB
|77235.00000 JMD
|1000 PAB
|154470.00000 JMD
|2000 PAB
|308940.00000 JMD
|5000 PAB
|772350.00000 JMD
|10000 PAB
|1544700.00000 JMD