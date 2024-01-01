100 оманских риалов в южноафриканские ранды
Сконвертируйте OMR в ZAR по реальному обменному курсу
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График изменения обменного курса OMR к ZAR
1 OMR = 45,66650 ZAR
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|1 OMR в ZAR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|46,2160
|47,3982
|Низкий
|44,9462
|44,4233
|В среднем
|45,6968
|45,8219
|Изменение
|1.06%
|-3.65%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 OMR к ZAR
За последние 30 дней максимальный курс OMR к ZAR составил 46,2160, а минимальный — 44,9462. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 45,6968. Изменение курса OMR к ZAR в процентном соотношении составило 1.06.
За последние 90 дней максимальный курс OMR к ZAR составил 47,3982, а минимальный — 44,4233. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 45,8219. Изменение курса OMR к ZAR в процентном соотношении составило -3.65.
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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в южноафриканские ранды
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и ZAR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в ZAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Оманский риал / Южноафриканский ранд
|1 OMR
|45,66650 ZAR
|5 OMR
|228,33250 ZAR
|10 OMR
|456,66500 ZAR
|20 OMR
|913,33000 ZAR
|50 OMR
|2 283,32500 ZAR
|100 OMR
|4 566,65000 ZAR
|250 OMR
|11 416,62500 ZAR
|500 OMR
|22 833,25000 ZAR
|1000 OMR
|45 666,50000 ZAR
|2000 OMR
|91 333,00000 ZAR
|5000 OMR
|228 332,50000 ZAR
|10000 OMR
|456 665,00000 ZAR