5 оманских риалов в восточно-карибские доллары

Сконвертируйте OMR в XCD по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = $7,012 XCD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса OMR к XCD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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XCD
1 OMR в XCDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий7,01477,0147
Низкий7,01247,0117
В среднем7,01327,0131
Изменение-0.03%-0.01%
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Соотношение 1 OMR к XCD

За последние 30 дней максимальный курс OMR к XCD составил 7,0147, а минимальный — 7,0124. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 7,0132. Изменение курса OMR к XCD в процентном соотношении составило -0.03.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к XCD составил 7,0147, а минимальный — 7,0117. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 7,0131. Изменение курса OMR к XCD в процентном соотношении составило -0.01.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в восточно-карибские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и XCD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в XCD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Восточнокарибский доллар
1 OMR7,01235 XCD
5 OMR35,06175 XCD
10 OMR70,12350 XCD
20 OMR140,24700 XCD
50 OMR350,61750 XCD
100 OMR701,23500 XCD
250 OMR1 753,08750 XCD
500 OMR3 506,17500 XCD
1000 OMR7 012,35000 XCD
2000 OMR14 024,70000 XCD
5000 OMR35 061,75000 XCD
10000 OMR70 123,50000 XCD
Обменные курсы Восточнокарибский доллар / Оманский риал
1 XCD0,14261 OMR
5 XCD0,71303 OMR
10 XCD1,42606 OMR
20 XCD2,85212 OMR
50 XCD7,13030 OMR
100 XCD14,26060 OMR
250 XCD35,65150 OMR
500 XCD71,30300 OMR
1000 XCD142,60600 OMR
2000 XCD285,21200 OMR
5000 XCD713,03000 OMR
10000 XCD1 426,06000 OMR