500 оманских риалов в самоанские талы

Сконвертируйте OMR в WST по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = WS$7,052 WST

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса OMR к WST

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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WST
1 OMR в WSTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий7,19387,1938
Низкий6,98166,9626
В среднем7,06177,0415
Изменение1.01%-1.18%
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Соотношение 1 OMR к WST

За последние 30 дней максимальный курс OMR к WST составил 7,1938, а минимальный — 6,9816. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 7,0617. Изменение курса OMR к WST в процентном соотношении составило 1.01.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к WST составил 7,1938, а минимальный — 6,9626. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 7,0415. Изменение курса OMR к WST в процентном соотношении составило -1.18.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в самоанские талы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и WST из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в WST, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Самоанская тала
1 OMR7,05177 WST
5 OMR35,25885 WST
10 OMR70,51770 WST
20 OMR141,03540 WST
50 OMR352,58850 WST
100 OMR705,17700 WST
250 OMR1 762,94250 WST
500 OMR3 525,88500 WST
1000 OMR7 051,77000 WST
2000 OMR14 103,54000 WST
5000 OMR35 258,85000 WST
10000 OMR70 517,70000 WST
Обменные курсы Самоанская тала / Оманский риал
1 WST0,14181 OMR
5 WST0,70904 OMR
10 WST1,41808 OMR
20 WST2,83616 OMR
50 WST7,09040 OMR
100 WST14,18080 OMR
250 WST35,45200 OMR
500 WST70,90400 OMR
1000 WST141,80800 OMR
2000 WST283,61600 OMR
5000 WST709,04000 OMR
10000 WST1 418,08000 OMR