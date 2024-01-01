20 оманских риалов в тонганские паанги

Сконвертируйте OMR в TOP по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = T$6,012 TOP

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса OMR к TOP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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TOP
1 OMR в TOPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий6,16376,1637
Низкий5,94475,9152
В среднем6,05226,0343
Изменение1.13%-1.05%
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Соотношение 1 OMR к TOP

За последние 30 дней максимальный курс OMR к TOP составил 6,1637, а минимальный — 5,9447. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 6,0522. Изменение курса OMR к TOP в процентном соотношении составило 1.13.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к TOP составил 6,1637, а минимальный — 5,9152. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 6,0343. Изменение курса OMR к TOP в процентном соотношении составило -1.05.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в тонганские паанги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и TOP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в TOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Тонганская паанга
1 OMR6,01196 TOP
5 OMR30,05980 TOP
10 OMR60,11960 TOP
20 OMR120,23920 TOP
50 OMR300,59800 TOP
100 OMR601,19600 TOP
250 OMR1 502,99000 TOP
500 OMR3 005,98000 TOP
1000 OMR6 011,96000 TOP
2000 OMR12 023,92000 TOP
5000 OMR30 059,80000 TOP
10000 OMR60 119,60000 TOP
Обменные курсы Тонганская паанга / Оманский риал
1 TOP0,16634 OMR
5 TOP0,83168 OMR
10 TOP1,66335 OMR
20 TOP3,32670 OMR
50 TOP8,31675 OMR
100 TOP16,63350 OMR
250 TOP41,58375 OMR
500 TOP83,16750 OMR
1000 TOP166,33500 OMR
2000 TOP332,67000 OMR
5000 TOP831,67500 OMR
10000 TOP1 663,35000 OMR