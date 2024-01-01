250 оманских риалов в тайские баты

Сконвертируйте OMR в THB по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = ฿88,98 THB

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса OMR к THB

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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THB
1 OMR в THBПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий89,291691,1662
Низкий85,979284,0612
В среднем87,334787,3438
Изменение3.29%-2.39%
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Соотношение 1 OMR к THB

За последние 30 дней максимальный курс OMR к THB составил 89,2916, а минимальный — 85,9792. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 87,3347. Изменение курса OMR к THB в процентном соотношении составило 3.29.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к THB составил 91,1662, а минимальный — 84,0612. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 87,3438. Изменение курса OMR к THB в процентном соотношении составило -2.39.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в тайские баты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и THB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в THB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Тайский бат
1 OMR88,98410 THB
5 OMR444,92050 THB
10 OMR889,84100 THB
20 OMR1 779,68200 THB
50 OMR4 449,20500 THB
100 OMR8 898,41000 THB
250 OMR22 246,02500 THB
500 OMR44 492,05000 THB
1000 OMR88 984,10000 THB
2000 OMR177 968,20000 THB
5000 OMR444 920,50000 THB
10000 OMR889 841,00000 THB
Обменные курсы Тайский бат / Оманский риал
1 THB0,01124 OMR
5 THB0,05619 OMR
10 THB0,11238 OMR
20 THB0,22476 OMR
50 THB0,56190 OMR
100 THB1,12380 OMR
250 THB2,80950 OMR
500 THB5,61900 OMR
1000 THB11,23800 OMR
2000 THB22,47600 OMR
5000 THB56,19000 OMR
10000 THB112,38000 OMR