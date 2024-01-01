5 оманских риалов в фунты острова Мэн

Сконвертируйте OMR в IMP по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = £2,010 IMP

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса OMR к IMP

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

IMP
1 OMR в IMPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,01612,0338
Низкий1,98781,9344
В среднем2,00041,9837
Изменение1.13%-1.16%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 OMR к IMP

За последние 30 дней максимальный курс OMR к IMP составил 2,0161, а минимальный — 1,9878. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,0004. Изменение курса OMR к IMP в процентном соотношении составило 1.13.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к IMP составил 2,0338, а минимальный — 1,9344. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,9837. Изменение курса OMR к IMP в процентном соотношении составило -1.16.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график OMR к IMP

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в фунты острова Мэн

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и IMP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в IMP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Фунт (о. Мэн)
1 OMR2,01019 IMP
5 OMR10,05095 IMP
10 OMR20,10190 IMP
20 OMR40,20380 IMP
50 OMR100,50950 IMP
100 OMR201,01900 IMP
250 OMR502,54750 IMP
500 OMR1 005,09500 IMP
1000 OMR2 010,19000 IMP
2000 OMR4 020,38000 IMP
5000 OMR10 050,95000 IMP
10000 OMR20 101,90000 IMP
Обменные курсы Фунт (о. Мэн) / Оманский риал
1 IMP0,49747 OMR
5 IMP2,48733 OMR
10 IMP4,97465 OMR
20 IMP9,94930 OMR
50 IMP24,87325 OMR
100 IMP49,74650 OMR
250 IMP124,36625 OMR
500 IMP248,73250 OMR
1000 IMP497,46500 OMR
2000 IMP994,93000 OMR
5000 IMP2 487,32500 OMR
10000 IMP4 974,65000 OMR