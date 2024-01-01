20 оманских риалов в гватемальские кетсали

Сконвертируйте OMR в GTQ по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = Q20,07 GTQ

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса OMR к GTQ

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GTQ
1 OMR в GTQПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий20,091420,1140
Низкий20,045820,0458
В среднем20,075120,0846
Изменение-0.06%-0.14%
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Соотношение 1 OMR к GTQ

За последние 30 дней максимальный курс OMR к GTQ составил 20,0914, а минимальный — 20,0458. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 20,0751. Изменение курса OMR к GTQ в процентном соотношении составило -0.06.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к GTQ составил 20,1140, а минимальный — 20,0458. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 20,0846. Изменение курса OMR к GTQ в процентном соотношении составило -0.14.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в гватемальские кетсали

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и GTQ из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в GTQ, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Гватемальский кетсаль
1 OMR20,07230 GTQ
5 OMR100,36150 GTQ
10 OMR200,72300 GTQ
20 OMR401,44600 GTQ
50 OMR1 003,61500 GTQ
100 OMR2 007,23000 GTQ
250 OMR5 018,07500 GTQ
500 OMR10 036,15000 GTQ
1000 OMR20 072,30000 GTQ
2000 OMR40 144,60000 GTQ
5000 OMR100 361,50000 GTQ
10000 OMR200 723,00000 GTQ
Обменные курсы Гватемальский кетсаль / Оманский риал
1 GTQ0,04982 OMR
5 GTQ0,24910 OMR
10 GTQ0,49820 OMR
20 GTQ0,99640 OMR
50 GTQ2,49099 OMR
100 GTQ4,98198 OMR
250 GTQ12,45495 OMR
500 GTQ24,90990 OMR
1000 GTQ49,81980 OMR
2000 GTQ99,63960 OMR
5000 GTQ249,09900 OMR
10000 GTQ498,19800 OMR