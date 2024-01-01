1 тысяча оманских риалов в гвинейские франки

Сконвертируйте OMR в GNF по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = GFr22 390 GNF

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса OMR к GNF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GNF
1 OMR в GNFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий22 409,200022 445,8000
Низкий22 311,600022 308,4000
В среднем22 381,383322 393,7022
Изменение0.19%0.01%
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Соотношение 1 OMR к GNF

За последние 30 дней максимальный курс OMR к GNF составил 22 409,2000, а минимальный — 22 311,6000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 22 381,3833. Изменение курса OMR к GNF в процентном соотношении составило 0.19.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к GNF составил 22 445,8000, а минимальный — 22 308,4000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 22 393,7022. Изменение курса OMR к GNF в процентном соотношении составило 0.01.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в гвинейские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и GNF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в GNF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Гвинейский франк
1 OMR22 386,10000 GNF
5 OMR111 930,50000 GNF
10 OMR223 861,00000 GNF
20 OMR447 722,00000 GNF
50 OMR1 119 305,00000 GNF
100 OMR2 238 610,00000 GNF
250 OMR5 596 525,00000 GNF
500 OMR11 193 050,00000 GNF
1000 OMR22 386 100,00000 GNF
2000 OMR44 772 200,00000 GNF
5000 OMR111 930 500,00000 GNF
10000 OMR223 861 000,00000 GNF
Обменные курсы Гвинейский франк / Оманский риал
1 GNF0,00004 OMR
5 GNF0,00022 OMR
10 GNF0,00045 OMR
20 GNF0,00089 OMR
50 GNF0,00223 OMR
100 GNF0,00447 OMR
250 GNF0,01117 OMR
500 GNF0,02234 OMR
1000 GNF0,04467 OMR
2000 GNF0,08934 OMR
5000 GNF0,22335 OMR
10000 GNF0,44671 OMR