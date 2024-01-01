5 оманских риалов в боливийские боливиано

Сконвертируйте OMR в BOB по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = Bs18,00 BOB

Среднерыночный курс в 17:00
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса OMR к BOB

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

BOB
1 OMR в BOBПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий17,996718,0106
Низкий17,895217,8952
В среднем17,961417,9590
Изменение0.57%0.11%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 OMR к BOB

За последние 30 дней максимальный курс OMR к BOB составил 17,9967, а минимальный — 17,8952. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 17,9614. Изменение курса OMR к BOB в процентном соотношении составило 0.57.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к BOB составил 18,0106, а минимальный — 17,8952. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 17,9590. Изменение курса OMR к BOB в процентном соотношении составило 0.11.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график OMR к BOB

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в боливийские боливиано

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и BOB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в BOB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Боливийский боливиано
1 OMR17,99670 BOB
5 OMR89,98350 BOB
10 OMR179,96700 BOB
20 OMR359,93400 BOB
50 OMR899,83500 BOB
100 OMR1 799,67000 BOB
250 OMR4 499,17500 BOB
500 OMR8 998,35000 BOB
1000 OMR17 996,70000 BOB
2000 OMR35 993,40000 BOB
5000 OMR89 983,50000 BOB
10000 OMR179 967,00000 BOB
Обменные курсы Боливийский боливиано / Оманский риал
1 BOB0,05557 OMR
5 BOB0,27783 OMR
10 BOB0,55566 OMR
20 BOB1,11132 OMR
50 BOB2,77829 OMR
100 BOB5,55658 OMR
250 BOB13,89145 OMR
500 BOB27,78290 OMR
1000 BOB55,56580 OMR
2000 BOB111,13160 OMR
5000 BOB277,82900 OMR
10000 BOB555,65800 OMR