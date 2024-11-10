5 новозеландских долларов в парагвайские гуарани

Сконвертируйте NZD в PYG по реальному обменному курсу

$1,000 NZD = ₲4 665 PYG

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса NZD к PYG

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PYG
1 NZD в PYGПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4 814,29004 952,2600
Низкий4 643,84004 524,8500
В среднем4 739,20734 763,8962
Изменение-2.34%2.38%
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Соотношение 1 NZD к PYG

За последние 30 дней максимальный курс NZD к PYG составил 4 814,2900, а минимальный — 4 643,8400. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4 739,2073. Изменение курса NZD к PYG в процентном соотношении составило -2.34.

За последние 90 дней максимальный курс NZD к PYG составил 4 952,2600, а минимальный — 4 524,8500. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4 763,8962. Изменение курса NZD к PYG в процентном соотношении составило 2.38.

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Популярные валюты

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11,5190,7740,93384,3891,3910,876152,63
1 AUD0,65810,510,61455,5580,9160,577100,484
1 GBP1,2921,96211,205109,0271,7971,131197,19
1 EUR1,0721,6280,83190,4571,4910,939163,6

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Как произвести расчет конвертации из новозеландских долларов в парагвайские гуарани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NZD из выпадающего списка для исходной валюты и PYG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NZD в PYG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новозеландских долларов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новозеландский доллар / Парагвайский гуарани
1 NZD4 665,00000 PYG
5 NZD23 325,00000 PYG
10 NZD46 650,00000 PYG
20 NZD93 300,00000 PYG
50 NZD233 250,00000 PYG
100 NZD466 500,00000 PYG
250 NZD1 166 250,00000 PYG
500 NZD2 332 500,00000 PYG
1000 NZD4 665 000,00000 PYG
2000 NZD9 330 000,00000 PYG
5000 NZD23 325 000,00000 PYG
10000 NZD46 650 000,00000 PYG
Обменные курсы Парагвайский гуарани / Новозеландский доллар
1 PYG0,00021 NZD
5 PYG0,00107 NZD
10 PYG0,00214 NZD
20 PYG0,00429 NZD
50 PYG0,01072 NZD
100 PYG0,02144 NZD
250 PYG0,05359 NZD
500 PYG0,10718 NZD
1000 PYG0,21436 NZD
2000 PYG0,42872 NZD
5000 PYG1,07181 NZD
10000 PYG2,14362 NZD