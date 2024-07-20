10 тысяч норвежских крон в британские фунты стерлингов

Сконвертируйте NOK в GBP по реальному обменному курсу

10 000 nok
709,41 gbp

kr1,000 NOK = £0,07094 GBP

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

1 NOK в GBPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,07490,0749
Низкий0,07090,0709
В среднем0,07340,0736
Изменить-5.30%-3.27%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 NOK к GBP

За последние 30 дней максимальный курс NOK к GBP составил 0,0749, а минимальный — 0,0709. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0734. Изменение курса NOK к GBP в процентном соотношении составило -5.30.

За последние 90 дней максимальный курс NOK к GBP составил 0,0749, а минимальный — 0,0709. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0736. Изменение курса NOK к GBP в процентном соотношении составило -3.27.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10,91983,7230,77410,6771 389,893,9396,856
1 EUR1,088191,1160,84311,621 512,624,2877,462
1 INR0,0120,01110,0090,12816,6010,0470,082
1 GBP1,2911,187108,116113,7871 794,835,0878,854

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из норвежских крон в британские фунты стерлингов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NOK из выпадающего списка для исходной валюты и GBP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NOK в GBP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для норвежских крон

NOK в USD

NOK в EUR

NOK в INR

NOK в GBP

NOK в SEK

NOK в KRW

NOK в PLN

NOK в DKK

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Норвежская крона / Британский фунт стерлингов
1 NOK0,07094 GBP
5 NOK0,35471 GBP
10 NOK0,70941 GBP
20 NOK1,41883 GBP
50 NOK3,54707 GBP
100 NOK7,09413 GBP
250 NOK17,73533 GBP
500 NOK35,47065 GBP
1000 NOK70,94130 GBP
2000 NOK141,88260 GBP
5000 NOK354,70650 GBP
10000 NOK709,41300 GBP
Обменные курсы Британский фунт стерлингов / Норвежская крона
1 GBP14,09620 NOK
5 GBP70,48100 NOK
10 GBP140,96200 NOK
20 GBP281,92400 NOK
50 GBP704,81000 NOK
100 GBP1 409,62000 NOK
250 GBP3 524,05000 NOK
500 GBP7 048,10000 NOK
1000 GBP14 096,20000 NOK
2000 GBP28 192,40000 NOK
5000 GBP70 481,00000 NOK
10000 GBP140 962,00000 NOK