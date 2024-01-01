5 норвежских крон в албанские леки

Сконвертируйте NOK в ALL по реальному обменному курсу

5 nok
42,21 all

kr1,000 NOK = Lek8,441 ALL

Среднерыночный курс в 20:58
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1 NOK в ALLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий8,87638,8763
Низкий8,44128,4412
В среднем8,71568,6915
Изменить-4.90%-2.02%
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Соотношение 1 NOK к ALL

За последние 30 дней максимальный курс NOK к ALL составил 8,8763, а минимальный — 8,4412. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 8,7156. Изменение курса NOK к ALL в процентном соотношении составило -4.90.

За последние 90 дней максимальный курс NOK к ALL составил 8,8763, а минимальный — 8,4412. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 8,6915. Изменение курса NOK к ALL в процентном соотношении составило -2.02.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10,91983,7230,77410,6771 389,893,9396,856
1 EUR1,088191,1160,84311,621 512,624,2877,462
1 INR0,0120,01110,0090,12816,6010,0470,082
1 GBP1,2911,187108,116113,7871 794,835,0878,854

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Как произвести расчет конвертации из норвежских крон в албанские леки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NOK из выпадающего списка для исходной валюты и ALL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NOK в ALL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для норвежских крон

NOK в USD

NOK в EUR

NOK в INR

NOK в GBP

NOK в SEK

NOK в KRW

NOK в PLN

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Норвежская крона / Албанский лек
1 NOK8,44115 ALL
5 NOK42,20575 ALL
10 NOK84,41150 ALL
20 NOK168,82300 ALL
50 NOK422,05750 ALL
100 NOK844,11500 ALL
250 NOK2 110,28750 ALL
500 NOK4 220,57500 ALL
1000 NOK8 441,15000 ALL
2000 NOK16 882,30000 ALL
5000 NOK42 205,75000 ALL
10000 NOK84 411,50000 ALL
Обменные курсы Албанский лек / Норвежская крона
1 ALL0,11847 NOK
5 ALL0,59234 NOK
10 ALL1,18467 NOK
20 ALL2,36934 NOK
50 ALL5,92335 NOK
100 ALL11,84670 NOK
250 ALL29,61675 NOK
500 ALL59,23350 NOK
1000 ALL118,46700 NOK
2000 ALL236,93400 NOK
5000 ALL592,33500 NOK
10000 ALL1 184,67000 NOK