1 норвежская крона в албанские леки
Сконвертируйте NOK в ALL по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 NOK в ALL
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|8,8763
|8,8763
|Низкий
|8,4412
|8,4412
|В среднем
|8,7156
|8,6915
|Изменить
|-4.90%
|-2.02%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NOK к ALL
За последние 30 дней максимальный курс NOK к ALL составил 8,8763, а минимальный — 8,4412. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 8,7156. Изменение курса NOK к ALL в процентном соотношении составило -4.90.
За последние 90 дней максимальный курс NOK к ALL составил 8,8763, а минимальный — 8,4412. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 8,6915. Изменение курса NOK к ALL в процентном соотношении составило -2.02.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из норвежских крон в албанские леки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NOK из выпадающего списка для исходной валюты и ALL из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NOK в ALL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.