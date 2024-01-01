20 никарагуанских кордоб в ямайские доллары
Сконвертируйте NIO в JMD по реальному обменному курсу
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|1 NIO в JMD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|4,2511
|4,2539
|Низкий
|4,2174
|4,1959
|В среднем
|4,2352
|4,2310
|Изменить
|0.26%
|1.08%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NIO к JMD
За последние 30 дней максимальный курс NIO к JMD составил 4,2511, а минимальный — 4,2174. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,2352. Изменение курса NIO к JMD в процентном соотношении составило 0.26.
За последние 90 дней максимальный курс NIO к JMD составил 4,2539, а минимальный — 4,1959. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,2310. Изменение курса NIO к JMD в процентном соотношении составило 1.08.
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Как произвести расчет конвертации из никарагуанских кордоб в ямайские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NIO из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NIO в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
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- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Никарагуанская кордоба / Ямайский доллар
|1 NIO
|4,24099 JMD
|5 NIO
|21,20495 JMD
|10 NIO
|42,40990 JMD
|20 NIO
|84,81980 JMD
|50 NIO
|212,04950 JMD
|100 NIO
|424,09900 JMD
|250 NIO
|1 060,24750 JMD
|500 NIO
|2 120,49500 JMD
|1000 NIO
|4 240,99000 JMD
|2000 NIO
|8 481,98000 JMD
|5000 NIO
|21 204,95000 JMD
|10000 NIO
|42 409,90000 JMD