20 никарагуанских кордоб в ямайские доллары

Сконвертируйте NIO в JMD по реальному обменному курсу

20 nio
84,82 jmd

C$1,000 NIO = J$4,241 JMD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 NIO в JMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,25114,2539
Низкий4,21744,1959
В среднем4,23524,2310
Изменить0.26%1.08%
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Соотношение 1 NIO к JMD

За последние 30 дней максимальный курс NIO к JMD составил 4,2511, а минимальный — 4,2174. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,2352. Изменение курса NIO к JMD в процентном соотношении составило 0.26.

За последние 90 дней максимальный курс NIO к JMD составил 4,2539, а минимальный — 4,1959. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,2310. Изменение курса NIO к JMD в процентном соотношении составило 1.08.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из никарагуанских кордоб в ямайские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NIO из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NIO в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для никарагуанских кордоб

NIO в USD

NIO в EUR

NIO в GBP

NIO в INR

NIO в JPY

NIO в RUB

NIO в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Никарагуанская кордоба / Ямайский доллар
1 NIO4,24099 JMD
5 NIO21,20495 JMD
10 NIO42,40990 JMD
20 NIO84,81980 JMD
50 NIO212,04950 JMD
100 NIO424,09900 JMD
250 NIO1 060,24750 JMD
500 NIO2 120,49500 JMD
1000 NIO4 240,99000 JMD
2000 NIO8 481,98000 JMD
5000 NIO21 204,95000 JMD
10000 NIO42 409,90000 JMD
Обменные курсы Ямайский доллар / Никарагуанская кордоба
1 JMD0,23579 NIO
5 JMD1,17897 NIO
10 JMD2,35794 NIO
20 JMD4,71588 NIO
50 JMD11,78970 NIO
100 JMD23,57940 NIO
250 JMD58,94850 NIO
500 JMD117,89700 NIO
1000 JMD235,79400 NIO
2000 JMD471,58800 NIO
5000 JMD1 178,97000 NIO
10000 JMD2 357,94000 NIO