1 никарагуанская кордоба в коста-риканские колоны

Сконвертируйте NIO в CRC по реальному обменному курсу

1 nio
14,39 crc

C$1,000 NIO = ₡14,39 CRC

Среднерыночный курс в 20:56
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1 NIO в CRCПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий14,509914,5099
Низкий14,162413,6288
В среднем14,284614,1020
Изменить1.49%5.60%
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Соотношение 1 NIO к CRC

За последние 30 дней максимальный курс NIO к CRC составил 14,5099, а минимальный — 14,1624. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 14,2846. Изменение курса NIO к CRC в процентном соотношении составило 1.49.

За последние 90 дней максимальный курс NIO к CRC составил 14,5099, а минимальный — 13,6288. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 14,1020. Изменение курса NIO к CRC в процентном соотношении составило 5.60.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из никарагуанских кордоб в коста-риканские колоны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NIO из выпадающего списка для исходной валюты и CRC из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NIO в CRC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для никарагуанская кордоба

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Никарагуанская кордоба / Коста-риканский колон
1 NIO14,39160 CRC
5 NIO71,95800 CRC
10 NIO143,91600 CRC
20 NIO287,83200 CRC
50 NIO719,58000 CRC
100 NIO1 439,16000 CRC
250 NIO3 597,90000 CRC
500 NIO7 195,80000 CRC
1000 NIO14 391,60000 CRC
2000 NIO28 783,20000 CRC
5000 NIO71 958,00000 CRC
10000 NIO143 916,00000 CRC
Обменные курсы Коста-риканский колон / Никарагуанская кордоба
1 CRC0,06949 NIO
5 CRC0,34743 NIO
10 CRC0,69485 NIO
20 CRC1,38970 NIO
50 CRC3,47426 NIO
100 CRC6,94852 NIO
250 CRC17,37130 NIO
500 CRC34,74260 NIO
1000 CRC69,48520 NIO
2000 CRC138,97040 NIO
5000 CRC347,42600 NIO
10000 CRC694,85200 NIO